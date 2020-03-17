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Минкультуры РФ объявило конкурс на реставрацию консерватории в Петербурге

Начальная цена контракта составила 14,1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция Минкультуры России объявила конкурс на проведение комплексных работ по сохранению здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Информация размещена на сайте госзакупок.

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Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал вандализмом реставрационные работы, которые велись в здании консерватории с 2012 года. Он поручил Минкультуры составить четкий план работ и выбрать подрядчика, который имеет опыт реставрации.

"Проведение комплексных работ по сохранению объекта культурного наследия "Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова", мониторинг, начальная цена контракта - 14,1 млн рублей", - говорится в документах.

Подрядчику предстоит изучить техническую документацию (архивная проектная документация, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, результаты предыдущих обследований), провести контроль технического состояния строительных конструкций здания, оценить естественный уровень колебаний фундаментов и грунтов основания.

Кроме того, дирекция объявила еще один конкурс - на корректировку проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ фасадов консерватории (начальная цена - 5,3 млн рублей). Исполнитель по контракту должен будет создать "проект реставрации и приспособления к современному использованию фасадов здания".

О реставрации консерватории

Ранее в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ сообщили, что реконструкцию консерватории планировалось завершить в 2019 году. Подрядчиком была назначена компания "Меандр". Она планировала провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и другие работы. В конце июня 2019 года контракт был расторгнут по инициативе подрядчика. Причиной, по данным компании, стало то, что заказчик своевременно не предоставил техническую и проектную документацию, необходимую для выполнения работ.

Консерватория имени Римского-Корсакова была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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