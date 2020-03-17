Третьяковская галерея закроется для посетителей с 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея закроется с 18 марта до 10 апреля. Сейчас вводится в эксплуатацию система возврата билетов, приобретенных за наличный и безналичный расчет в кассах музея. А система возврата билетов, приобретенных онлайн, давно внедрена в галерее и работает эффективно, сообщила ТАСС во вторник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. Уже закрылись Пушкинский музей, Музей Москвы, Музей русского импрессионизма, "Гараж", Музей истории ГУЛАГа и ряд других.

"Третьяковская галерея закроется с завтрашнего дня. Не сегодня, так как это чрезвычайная мера, поэтому мы должны к этому подготовиться и предупредить наших посетителей, тех, кто купил билеты заранее или планировал посетить музей в эти дни, приобретя билеты в кассе. Мы приняли это решение, получив рекомендации от Министерства культуры РФ и поняв, что мы, как один из самых посещаемых музеев страны, в полной мере эти рекомендации выполнить не сможем. И единственно возможный вариант, чтобы не стать местом распространения крайне опасной инфекции, было принять решение о закрытии музея для публики", - сказала Трегулова. По ее словам, пока галерея закрыта до 10 апреля, дальнейшие решения зависят от ситуации с распространением коронавируса.

Собеседница агентства напомнила, что экскурсии, концерты, кинопоказы и другие публичные мероприятия в Третьяковской галерее были отменены ранее. Также со вторника закрыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки. "Мы сделали это сразу же после распоряжения мэра Москвы, которое мы стараемся неукоснительно выполнять. Сегодня мы закрыли только выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", поскольку в наших зданиях в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу в общей сложности около 100 залов, и единовременно в одном зале не бывает много посетителей", - пояснила Трегулова.

В галерее прорабатывают вопрос, чтобы все посетители смогли сдать билеты онлайн, в том числе купленные в кассе. "Закрытие не означает, что мы прекращаем работать - напротив, сейчас ведется интенсивная работа над тем, как нам организовать процесс работы, в новых условиях. Понятно, что мы постараемся перевести наших сотрудников на работу в дистанционном формате. Есть сотрудники, которые не могут быть переведены на дистанционную работу - хранители коллекции, сотрудники службы охраны, которые обеспечивают безопасность здания и коллекции, ряд других служб, которые продолжат функционировать. Здание есть здание, и его закрытие не означает, что мы прекращаем работы по обеспечению его жизнедеятельности", - сказала собеседница агентства.

Третьяковская галерея в этот период усилит свое присутствие онлайн. "Сейчас мы продвигаем наши всевозможные онлайн-ресурсы, где можно оставаться на связи с Третьяковской галереей, иметь доступ к нашему собранию, экспозициям. Мы достаточно активны во всех социальных сетях, на YouTube. И, конечно же, на образовательном портале "Лаврус" - нашей последней онлайн-разработке, ресурсе для тех, кто учится и учит", - добавила Трегулова.