В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. Ранее о закрытии объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Музей Москвы, музей современного искусства "Гараж" и ряд других.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственный исторический музей закроется для посетителей с 18 марта по 10 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"Администрация Исторического музея приняла решение закрыть музейный комплекс для посетителей в период с 18 марта по 10 апреля 2020 года. Впервые за 20 лет крупнейший музейный комплекс закрывается на столь длительный период ради обеспечения безопасности здоровья посетителей музея и его сотрудников", - сказали в пресс-службе.

Государственный исторический музей был основан 9 февраля 1872 года и до революции назывался Императорским российским историческим музеем имени императора Александра III.

Сегодня Государственный исторический музей - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России, в его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово.

Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов, ежегодно его посещают свыше 1,2 млн человек. В настоящее время в музее работают более 800 сотрудников.