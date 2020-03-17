"Союзмультфильм" планирует выпустить 52 серии в первом сезоне нового сериала "Ну, погоди!"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" совместно с курортом "Роза Хутор" начинают работу над перезапуском мультсериала "Ну, погоди!". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, сообщила во вторник председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал. А для международных продаж нам нужно иметь 52 серии", - сказала она на церемонии подписания соглашения с председателем cовета директоров "Роза Хутор" Сергеем Бачиным.

По словам Слащевой, к новому проекту уже есть огромный интерес от Китая и многих других азиатских стран. "Ядро аудитории, на которое мы рассчитываем, - дети 6-8 лет", - добавила она.

Глава "Союзмультфильма" подчеркнула, что студия планирует полный перезапуск мультфильма. "Это не будет продолжение его в классическом понимании. <...> "Ну, погоди!" - это полный перезапуск с изменением техники, но с сохранением идей сериала и персонажей. Будут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе с появлением новых второстепенных персонажей", - поделилась она.

Планируется, что визуальные образы главных героев - Волка и Зайца - будут существенно изменены, герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению. "Оставаясь собой, герои будут существовать в новой реальности, так, как будто они старые и не знали, то есть они попадут в более или менее современные пространства", - рассказала Слащева.

Для озвучки героев "Союзмультфильм" будет приглашать отечественных знаменитостей. "Мы также сейчас выбираем всяких звезд, смотрим и думаем, кто будет озвучивать. Это точно будут популярные наши актеры. Вы помните, что в "Ну, погоди!" мало слов, и мы также в этой же концепции собираемся остаться. У нас будут отдельные реплики и фразы у основных и второстепенных персонажей", - отметила Слащева.