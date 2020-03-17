Большой театр внес изменения в расписание программы "Большой - молодым" из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственный Академический Большой театр России заменил мартовский показ оперы "Кармен" Алексея Бородина на представление балета "Зимняя сказка" Кристофера Уилдона в мае из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Представление оперы "Кармен", которое должно было состояться 18 марта в рамках программы "Большой - молодым", отменено. Зрителей, которые купили билет на этот спектакль, мы приглашаем на представление балета "Зимняя сказка" 30 мая (14:00) Билеты действительны", - сказали в пресс-службе.

Программа "Большой - молодым" обеспечивает доступность и благоприятные условия посещения спектакля для молодежной аудитории.

Билеты на спектакли, предназначенные к показу в рамках этой программы, продаются по специально назначенным доступным ценам - от 100 рублей. Купить их могут исключительно молодые люди (возрастной диапазон на момент покупки билета - от 16 до 25 лет) по предъявлении паспорта гражданина РФ. Билеты по "молодежным" ценам продаются на несколько оперных и балетных спектаклей ежегодно.

Как сообщил ранее генеральный директор театра Владимир Урин, все спектакли ГАБТ отменены в связи с указом мэра с 17 марта по 10 апреля. Процесс сдачи билетов будет организован таким образом, чтобы не создавать длинные очереди. На сайте театра будет объявлена схема сдачи билетов, в которой будет предусмотрена возможность возврата в комфортное для зрителей время.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.