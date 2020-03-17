Московский международный кинофестиваль перенесли на более позднее время

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) приняло решение перенести его проведение с апреля на более позднее время. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ММКФ.

Ранее предполагалось, что 42-й по счету фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля. "В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится, - отметили в пресс-службе. - Новые даты ММКФ будут объявлены позднее".

В пресс-службе выразили надежду, что фестиваль пройдет в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников.

Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году ММКФ был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионате мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, в 2019 году фестиваль также прошел в апреле.

Программы Московского международного кинофестиваля включают в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след" и другие.

Из истории фестиваля

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история начинается в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Программным директором ММКФ является культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов.

За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира - Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Люк Бессон, Павел Лунгин. Среди гостей ММКФ - Брэд Питт, Квентин Тарантино, Джон Малкович, Шиа ла Беф, Шон Пенн, Эдриен Броди, Тим Бертон и другие.

В 1999 году была учреждена почетная премия выдающимся мастерам актерского искусства. Эти премии имени Константина Станиславского "Верю" получили Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Катрин Денёв, Жаклин Биссет, Ксения Раппопорт, Хелен Миррен, Рэйф Файнс.

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