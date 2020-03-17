В Эрмитаже вводится должность президента музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Должность президента вводится в Государственном Эрмитаже. Соответствующие изменения в устав музея утверждены постановлением правительства, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Руководство деятельностью Эрмитажа осуществляют генеральный директор Эрмитажа и президент Эрмитажа, назначаемые на должность и освобождаемые от должности правительством Российской Федерации по представлению Министерства культуры Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что президент Эрмитажа назначается на срок не более пяти лет и может быть досрочно освобожден от должности правительством РФ.

В тексте поясняется, что генеральный директор руководит финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью Эрмитажа, представляет его интересы в органах госвласти и органах местного самоуправления, утверждает штатное расписание музея и осуществляет ряд других функций.

При этом, указано в документе, к компетенции президента Эрмитажа относится обеспечение осуществления международной деятельности музея, разработка концептуальных и стратегических задач развития Эрмитажа, подготовка предложений по вопросам деятельности центров Эрмитажа в России и за рубежом, координация и обеспечение научной деятельности музея. Президент музея также является председателем попечительского совета музея, возглавляет совет по фандрайзингу, совет по стратегическому развитию и международный консультативный совет Государственного Эрмитажа.

"Если одна из должностей (президент или генеральный директор) остается вакантной, все права, обязанности и ответственность, относящиеся к компетенции по вакантной должности, в полном объеме осуществляются назначенным президентом или генеральным директором единолично", - говорится в постановлении.