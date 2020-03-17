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Михалков объяснил решение перенести ММКФ безопасностью зрителей и гостей

Изначально предполагалось, что 42-й по счету фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля, однако его перенесли на более поздний срок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесен с апреля на более позднее время из-за нежелания подвергать риску зрителей и гостей киносмотра. Об этом заявил президент ММКФ Никита Михалков, слова которого в понедельник привели в пресс-службе режиссера.

Ранее предполагалось, что 42-й по счету фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля. Однако, как сообщила во вторник пресс-служба ММКФ, в связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее.

"Такое мероприятие, как кинофестиваль, собирает тысячи зрителей, поэтому, не желая подвергать риску наших зрителей и гостей фестиваля, мы приняли решение дождаться более благоприятной ситуации для проведения Московского международного кинофестиваля, о новых сроках которого мы сообщим своевременно", - отметил Михалков.

Он добавил, что "ситуация в мире складывается очень серьезная - многие страны закрыты, города на карантине". Михалков напомнил, что правительство РФ также выпустило распоряжение об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан, а власти Москвы приостановили проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 50 человек.

Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году ММКФ был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, в 2019 году фестиваль также прошел в апреле.

Программы Московского международного кинофестиваля включают в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след" и другие.

Из истории фестиваля

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история начинается в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Программным директором ММКФ является культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов.

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РоссияМихалков, Никита Сергеевич
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