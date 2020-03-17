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Умер Эдуард Лимонов

Умер Эдуард Лимонов

Писателю и политику было 77 лет
Эдуард Лимонов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Эдуард Лимонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве на 78-м году жизни, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

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Биография Эдуарда Лимонова

"Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве, - сказал Шаргунов. - Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме".

Называть причину смерти он не стал.

Информацию о смерти Лимонова ТАСС также подтвердил его помощник.

Теги
РоссияУмер Эдуард Лимонов
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