Умер Эдуард Лимонов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве на 78-м году жизни, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

"Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве, - сказал Шаргунов. - Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме".

Называть причину смерти он не стал.

Информацию о смерти Лимонова ТАСС также подтвердил его помощник.