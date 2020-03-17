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Умер Эдуард Лимонов

Последняя книга Лимонова "Старик путешествует" выйдет весной 2020 года

В конце марта книга станет доступна подписчикам Bookmate

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Последняя книга Эдуарда Лимонова "Старик путешествует" - сборник очерков о путешествиях "во времени и пространстве" - выйдет весной 2020 года, сообщили во вторник ТАСС в издательстве Individuum.

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Лимонов умер во вторник в больнице в Москве. Ему было 77 лет. О его смерти сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

"Издание последней книги Эдуарда Лимонова "Старик путешествует" - это совместный проект издательства Individuum и Bookmate Originals. В конце марта книга станет доступна подписчикам Bookmate, а в апреле Individuum выпустит бумажную версию. "Старик путешествует" - это сборник очерков о путешествиях - во времени (воспоминания о детстве и юности) и пространстве (заметки о поездках во Францию, Италию, Монголию)", - рассказали в издательстве.

Сам Лимонов написал в предисловии: "Ну и намучился я с заглавием, как никогда. В сознании возникло теплое "старик", и я во что бы то ни стало хотел "старика" в заглавии. И пристроил-таки..." Писатель собрал вместе "куски пейзажей, ситуации". Лимонова написал, что сам бы хотел наткнуться на такую книгу и прочитать ее в ранней юности.

"Тогда бы я серьезнее и глубже вглядывался во все, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатость зелени, ее буйство, неистовые глаза животных и жажду свободы в глазах женщин", - написал Лимонов и добавил, что "получилось совсем неплохо".

По словам писателя, он "хотел смахнуть со стола сознания прошлые ощущения, хотел полностью заменить себе сознание". "Не совсем удалось. Иной раз совсем не удалось. Прошлые ситуации и люди из моего прошлого все же пробивались ко мне. Читая, вы увидите. Однако я открыл вот что. Мне все оказалось нужным. И монгольские пастухи-гаучо на мотоциклах, и дефиле устаревших французских войск на Champs Elysee, все оказалось нужным. Они смехотворны, эти войска, они устарели как Франция. И все останется. И все уже осталось", - говорится в предисловии.

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РоссияУмер Эдуард Лимонов
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