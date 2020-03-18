Минкультуры поручило музеям, театрам и концертным залам разработать онлайн-программы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила всем федеральным учреждениям культуры разработать собственные онлайн-программы. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий.

"В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках", - отмечают в Минкультуры.

"Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий, - привели в пресс-службы слова Любимовой. - Они просто меняют прописку и переходят в онлайн". Министр напомнила, что "многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт общения со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы".

При этом Любимова считает, что "нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты".

Виртуальные экскурсии и концерты онлайн

В частности, напомнили в Минкультуры, у Музея Победы уже есть официальный youtube-канал, где публикуются лекции на военную тематику. В ближайшее время там представят новую экскурсионно-образовательную программу для школьников - два раза в неделю будут выходить интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции "Подвиг Армии", диорамном комплексе, панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Также виртуальные выставки доступны на ресурсах Русского музея, Исторического музея, Государственного музея Л. Н. Толстого, Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" и других.

Специализированную программу, добавили в пресс-службе, готовят и концертные залы. На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тыс. видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Все желающие могут присоединиться и к онлайн-трансляциям Санкт-Петербургской филармонии, где помимо самого концерта зрители услышат комментарии музыковедов.

Кроме того, Большой театр 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года). А на собственном телевизионном канале Мариинского театра можно увидеть лучшие спектакли Мариинки. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта.

Youtube-канал Малого театра дает возможность познакомиться с аудиозаписями спектаклей, начиная с 1938 года. Кроме того, напомнили в пресс-службе, на сайте КУЛЬТУРА.РФ также собраны видеозаписи более 800 лучших российских спектаклей.