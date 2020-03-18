В Приморье на средства гранта поставят спектакль о голливудском актере Юле Бриннере

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Приморский краевой театр молодежи поставит спектакль о биографии голливудского актера Юла Бриннера, который родился и провел детские годы во Владивостоке. Как сообщили ТАСС в театре, постановку начнут готовить в мае при грантовой поддержке Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

По словам директора театра Игоря Селезнева, на спектакль выделено 3,6 млн рублей, в постановочную команду войдут хореографы, художники и постановщики из Санкт-Петербурга и Москвы. "Надеемся, что проект будет удачным. Спектакль взят в работу потому, что в 2020 году - ровно 100 лет со дня рождения Юла Бриннера. Горожане просто обязаны вспомнить об этом великом человеке", - сказал Селезнев.

Как уточнила PR-менеджер Театра молодежи Мария Скударнова, работа над спектаклем начнется в мае, а премьера запланирована на 23 июля. "Это будет репертуарный спектакль, который можно и нужно будет смотреть несколько раз, и каждый раз зрителю будет открываться что-то новое", - отметила она.

Семья и легенды

Дед и полный тезка Юла Бриннера приехал в Россию из Швейцарии, а бабушка была наполовину буряткой. Бриннер, став всемирно известным, никогда не рассказывал правдивой истории о своей семье. Он придумывал разные истории своего происхождения: то говорил, что вырос на Сахалине в цыганском таборе, то рассказывал об отце - монгольском князе или о том, что имеет японские корни.

В действительности Юлий Борисович Бринер (позже к фамилии была добавлена вторая "н") родился во Владивостоке 11 июля 1920 года, в возрасте восьми лет вместе с родителями сбежал от большевиков в Харбин. Позже семья переехала в Париж, где Юл Бриннер учился актерскому мастерству у Михаила Чехова - автора одной из наиболее распространенных методик актерской игры. В 1941 году, когда мать Бриннера заболела лейкемией, будущий прославленный артист вывез ее в США.

Первой киноработой Юла Бриннера стала роль в фильме "Порт Нью-Йорка" в 1949 году. В фильме "Десять заповедей" он предстал в роли фараона Рамзеса II. В 1956 году Юл Бриннер снялся в фильме "Король и я", за эту роль он получил премию "Оскар". Затем зрители могли видеть Бриннера в "Братьях Карамазовых", драме "Соломон и царица Савская", вестерне "Великолепная семерка", на который в 2016 году был снят ремейк. По признанию самого актера, американское кино ему не нравилось. В европейских фильмах он играл характерные роли в таких фильмах, как "Битва на Неретве", "Роман конокрада", "Прощай, Сабата" и "Досье на "Золотого гуся".

Спектакль об актере

Автор пьесы "Бриннер" Виктория Костюкевич проделала кропотливую работу при написании произведения: она изучила все доступные материалы о Юле Бриннере - его интервью, воспоминания его сына Рока, пересматривала голливудские фильмы, в которых играл актер. Сейчас приморский драматург, по словам руководителя Театра молодежи, общается с людьми, которые были знакомы с Юлом Бриннером и его семьей.

В свою очередь, PR-менеджер театра отметила особое значение фигуры этого американского актера для жителей края. "В каждом регионе есть свои герои. Такие, про которых первым делом вспоминают, когда рассказывают о своей малой родине. Во Владивостоке люди говорят "А у нас [музыкант Илья] Лагутенко родился, вы, конечно, в курсе". О Бриннере говорят реже, хотя нет человека, который бы не знал фильмов с его участием", - считает Скударнова.

По мнению автора пьесы, биография Юла Бриннера в спектакле откроется для жителей Владивостока с разных сторон и вызовет интерес у горожан. "В пьесе есть и Владивосток, и дальневосточный колорит, и большевики, которые вынудили семью Бринеров покинуть Россию. Конечно, Юл Бриннер уехал из Приморья еще ребенком, и было бы не совсем честно говорить, что Владивосток коренным образом влиял на всю его жизнь. Но для Приморья Бриннер важен, и нужно, чтобы люди знали своего земляка", - отметила Костюкевич.

В 2020 году в Приморье сразу два театра выпустят спектакли о Юле Бриннере. Театральные действа готовят по разным сценариям и, вероятно, с разными подходами. "У наших коллег из Театра им. М. Горького будет своя трактовка, может быть, более академическая, более классическая, а Театр молодежи будет использовать современный подход", - сообщил Селезнев и отметил, что молодой, но уже очень известный режиссер Талгат Баталов непременно внесет в спектакль современные элементы.

Памятник и традиции

В сентябре 2012 года во дворе дома во Владивостоке, где провел детство будущий актер, на средства меценатов установили памятник, изображающий знаменитость в оскороносной роли короля Сиама. На церемонии открытия памятника тогда присутствовал Рок Бриннер - сын актера. По его словам, скульптуру установили ровно на том месте, где находилась площадка, на которой в детстве играл его отец

Памятник Юлу Бриннеру обращен лицом к улице Алеутской, в строительство которой много сил и средств вложили его отец и дед - Борис и Юлий Бринеры. У входа в родовой дом Бринеров установлена памятная табличка, на которой выгравирован портрет актера, его имя и дата рождения. Неподалеку располагается сквер, который носит имя всемирно известного артиста. Каждый год во время проведения кинофестиваля Pacific Meridian в этом сквере под открытым небом показывают фильмы с участием Юла Бриннера.