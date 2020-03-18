Третьяковка каждый день будет показывать выбранные пользователями шедевры в прямом эфире

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея, приостановившая допуск посетителей для предупреждения распространения коронавируса, запускает проект, в рамках которого каждый день будет проводить прямые трансляции из здания в Лаврушинском переулке, показывая произведения, выбранные пользователями в голосовании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России, в свою очередь, рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. О закрытии объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж" и ряд других. Библиотеки также приостанавливают работу.

"Сегодня в Третьяковской галерее первый день карантина. Впервые за очень долгое время наши залы останутся без посетителей. Нам очень грустно, и мы бы хотели, чтобы у вас, несмотря ни на что, осталась возможность увидеть картины любимых художников. Каждый день мы будем транслировать одну из работ в нашей постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. И с этого момента именно вы выбираете, что мы покажем завтра. Участвуйте в опросе в наших соцсетях, чтобы увидеть в эфире картины, по которым вы скучаете больше всего", - говорится в сообщении на странице галереи в Facebook.

Первая картина - "Явление Христа народу" Александра Иванова. Сюжет полотна заимствован из первой главы Евангелия от Иоанна. "Иванов называл этот сюжет "всемирным", он стремился показать все человечество в решающий, определяющий его судьбу момент. В центре картины - фигура Иоанна Крестителя, совершающего крещение народа в реке Иордан и указывающего на приближающегося Иисуса", - добавляют в галерее.

Сейчас в социальных сетях проводится голосование, какая картина будет показана завтра - пользователи выбирают между произведениями Архипа Куинджи и Ивана Крамского. Пока большинство (60%) проголосовало за трансляцию работы Куинджи.