Британский фестиваль Гластонбери отменили из-за коронавируса

ТАСС, 18 марта. Британский музыкальный фестиваль Гластонбери, который должен был пройти в 50-й раз летом 2020 года, отменен в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на официальном сайте мероприятия.

"Нам очень жаль объявлять об этом, но [фестиваль] Гластонбери-2020 будет отменен. Это вынужденная мера в этом году. После объявления правительством новых мер [по борьбе с коронавирусом], равно как и во времена такой беспрецедентной неопределенности, это теперь наш единственный возможный вариант", - говорится в сообщении.

Фестиваль впервые состоялся в 1970 году. Мероприятие с первых лет своего существования получило репутацию "британского Вудстока".