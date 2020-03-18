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Распространение коронавируса нового типа

Британский фестиваль Гластонбери отменили из-за коронавируса

Он должен был пройти летом 2020 года

ТАСС, 18 марта. Британский музыкальный фестиваль Гластонбери, который должен был пройти в 50-й раз летом 2020 года, отменен в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на официальном сайте мероприятия.

"Нам очень жаль объявлять об этом, но [фестиваль] Гластонбери-2020 будет отменен. Это вынужденная мера в этом году. После объявления правительством новых мер [по борьбе с коронавирусом], равно как и во времена такой беспрецедентной неопределенности, это теперь наш единственный возможный вариант", - говорится в сообщении.

Фестиваль впервые состоялся в 1970 году. Мероприятие с первых лет своего существования получило репутацию "британского Вудстока".

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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