Кэти Перри выиграла суд по делу о плагиате при написании песни Dark Horse

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Поп-певица Кэти Перри после подачи апелляции одержала победу в судебном споре по делу о заимствовании части одной из ее композиций - Dark Horse. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Оно напомнило, что в августе прошлого года жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса признало исполнительницу виновной в нарушении авторских прав при создании хита Dark Horse, выпущенного в 2013 году. Как установил тогда суд, она умышленно или неумышленно частично скопировала ритм и мелодию песни Joyful Noise 2008 года рэперов Маркуса Грея и Лекрея Мура, выступающих под псевдонимами Flame и Lecrae соответственно. В связи с этим инстанция обязала Перри и ее соавторов выплатить $2,78 млн штрафа.

Однако во вторник, 17 марта, судья Кристина Снайдер постановила, что фрагменты мелодии, прозвучавшие в песне Joyful Noise, "не являются редкой или уникальной комбинацией звуков", в связи с чем отменила ранее наложенный на Перри штраф. По словам адвоката исполнительницы, данное решение - "важная победа для артистов и музыкальных продюсеров".

Dark Horse стала одним из главных хитов Перри с ее альбома Prism. Композиция провела четыре недели на первой строчке хит-парада Billboard Hot 100, а также была номинирована в 2015 году на премию Grammy в категории "за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".

Кэти Перри неоднократно номинировалась на множество престижных музыкальных премий и становилась лауреатом многих из них, в том числе American Music Awards, Billboard Music Awards и MTV Video Music Awards.