{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кэти Перри выиграла суд по делу о плагиате при написании песни Dark Horse

Ранее жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса признало исполнительницу виновной в нарушении авторских прав при создании хита, в итоге инстанция обязала Перри выплатить $2,78 млн штрафа

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Поп-певица Кэти Перри после подачи апелляции одержала победу в судебном споре по делу о заимствовании части одной из ее композиций - Dark Horse. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Оно напомнило, что в августе прошлого года жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса признало исполнительницу виновной в нарушении авторских прав при создании хита Dark Horse, выпущенного в 2013 году. Как установил тогда суд, она умышленно или неумышленно частично скопировала ритм и мелодию песни Joyful Noise 2008 года рэперов Маркуса Грея и Лекрея Мура, выступающих под псевдонимами Flame и Lecrae соответственно. В связи с этим инстанция обязала Перри и ее соавторов выплатить $2,78 млн штрафа.

Однако во вторник, 17 марта, судья Кристина Снайдер постановила, что фрагменты мелодии, прозвучавшие в песне Joyful Noise, "не являются редкой или уникальной комбинацией звуков", в связи с чем отменила ранее наложенный на Перри штраф. По словам адвоката исполнительницы, данное решение - "важная победа для артистов и музыкальных продюсеров".

Dark Horse стала одним из главных хитов Перри с ее альбома Prism. Композиция провела четыре недели на первой строчке хит-парада Billboard Hot 100, а также была номинирована в 2015 году на премию Grammy в категории "за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".

Кэти Перри неоднократно номинировалась на множество престижных музыкальных премий и становилась лауреатом многих из них, в том числе American Music Awards, Billboard Music Awards и MTV Video Music Awards.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Более 85% музеев России признают необходимость цифровой трансформации
В проведенном исследовании отмечается, что большинство респондентов уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС