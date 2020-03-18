МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 85% музеев России признают необходимость цифровой трансформации. Большинство респондентов (53%) уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать, свидетельствуют данные совместного исследования Microsoft и TAdviser.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий. Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила всем федеральным учреждениям культуры разработать собственные онлайн-программы.

"Более 85% опрошенных музеев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области признают необходимость цифровой трансформации. В частности, 20% респондентов уже активно реализуют стратегию цифровизации, 23% разработали ее, а 43% планируют это сделать. Основным приоритетом в этом направлении стало создание цифровых возможностей для посетителей, это отметили 82% респондентов", - говорится в итогах исследования, которые предоставили ТАСС в пресс-службе Microsoft.

Более 50% респондентов уже используют или внедряют в настоящий момент технологии виртуальной/дополненной реальности, 33% используют аудиогиды, около четверти - виртуальных помощников (24%) и навигацию по музею (23%). Также большинство опрошенных уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать - так ответили 53%.

"В 2020 году более трети респондентов также начинают внедрять VR/AR для решения различного рода задач, почти столько же планируют обратиться к мультимедийным решениям (33%). Достаточно широко используются облачные технологии: 26% организаций решают свои задачи с помощью публичного облака, 22% предпочитают гибридные сценарии", - свидетельствуют итоги опроса.

Также современные музеи активно взаимодействуют с аудиторией дистанционно. Более 80% опрошенных дают возможность приобрести билеты онлайн, 44% используют виртуального гида, 37% респондентов поддерживают программу лояльности, а у 34% реализован онлайн-магазин. Опрос проводился среди 65 музеев, среди которых Московский музей современного искусства, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный Эрмитаж, музей-усадьба "Кусково", Ступинский историко-краеведческий музей, Музей Фаберже, Государственный музей Востока, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Русский музей, Мультимедиа арт музей и другие.