{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 85% музеев России признают необходимость цифровой трансформации

В проведенном исследовании отмечается, что большинство респондентов уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 85% музеев России признают необходимость цифровой трансформации. Большинство респондентов (53%) уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать, свидетельствуют данные совместного исследования Microsoft и TAdviser.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий. Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила всем федеральным учреждениям культуры разработать собственные онлайн-программы.

"Более 85% опрошенных музеев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области признают необходимость цифровой трансформации. В частности, 20% респондентов уже активно реализуют стратегию цифровизации, 23% разработали ее, а 43% планируют это сделать. Основным приоритетом в этом направлении стало создание цифровых возможностей для посетителей, это отметили 82% респондентов", - говорится в итогах исследования, которые предоставили ТАСС в пресс-службе Microsoft.

Более 50% респондентов уже используют или внедряют в настоящий момент технологии виртуальной/дополненной реальности, 33% используют аудиогиды, около четверти - виртуальных помощников (24%) и навигацию по музею (23%). Также большинство опрошенных уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать - так ответили 53%.

"В 2020 году более трети респондентов также начинают внедрять VR/AR для решения различного рода задач, почти столько же планируют обратиться к мультимедийным решениям (33%). Достаточно широко используются облачные технологии: 26% организаций решают свои задачи с помощью публичного облака, 22% предпочитают гибридные сценарии", - свидетельствуют итоги опроса.

Также современные музеи активно взаимодействуют с аудиторией дистанционно. Более 80% опрошенных дают возможность приобрести билеты онлайн, 44% используют виртуального гида, 37% респондентов поддерживают программу лояльности, а у 34% реализован онлайн-магазин. Опрос проводился среди 65 музеев, среди которых Московский музей современного искусства, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный Эрмитаж, музей-усадьба "Кусково", Ступинский историко-краеведческий музей, Музей Фаберже, Государственный музей Востока, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Русский музей, Мультимедиа арт музей и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кэти Перри выиграла суд по делу о плагиате при написании песни Dark Horse
Ранее жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса признало исполнительницу виновной в нарушении авторских прав при создании хита, в итоге инстанция обязала Перри выплатить $2,78 млн штрафа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС