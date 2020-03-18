Исторический музей прогнозирует убытки на уровне 45 млн рублей из-за закрытия на карантин

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Государственный Исторический музей прогнозирует финансовые потери на уровне 45 млн рублей из-за закрытия на карантин. Об этом сообщила ТАСС в среду начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

Ранее Минкультуры в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры. Об этом говорится в приказе на сайте федерального ведомства от 17 марта.

"С 18 марта музейный комплекс закрыт, поэтому уже сейчас можно сказать, что за март мы потеряли порядка 76 тыс. посетителей и, соответственно, около 16 млн рублей дохода. Если карантин будет продлен до конца апреля, то наши потери составят порядка 90 тыс. посетителей и около 25 млн рублей недополученного дохода. Это прямые финансовые потери только от продажи билетов", - рассказала Лемигова.

Но у музея есть также дополнительные источники дохода, такие как торговля книгами и сувенирами. "Следовательно, реальные убытки будут еще больше. Пока мы прогнозируем, что финансовые потери составят более 45 млн рублей", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что музей рассчитывает на меры поддержки от государства и Министерства культуры РФ. "К тому же Исторический музей, Собор Василия Блаженного - практически все объекты Исторического музея находятся в районе Красной площади, и мы будем закрыты еще фактически до 10 мая в связи с проведением торжеств по случаю 75-летия Победы. Поэтому наши убытки, наверное, одни из самых больших", - добавила Лемигова.

Не сдать билет - помочь артистам

Как рассказала ТАСС директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум, на данный момент театр может потерять 34 млн рублей с продажи билетов. "У нас уже началась продажа майского репертуара и в целом репертуара после 10 апреля. В общей сложности с 17 марта по май было продано достаточное количество билетов, где-то на 34 млн рублей", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что с 17 марта по 10 апреля поступило в продаже билетов на общую сумму 38 млн рублей. "Это дни каникул, мы ожидали 90-95% продажи - порядка 30 млн рублей", - пояснила она.

Апфельбаум отметила, что все проданные билеты будут действовать на осенние представления. "Мы просим наших зрителей билеты не сдавать, потому что они будут действительны на спектакли, которые пройдут условно в сентябре-октябре. Точные даты мы определим позже. То, что зрители билеты сдают, для театра катастрофично. Из этого исходят зарплаты артистам и постановочной труппе", - поделилась директор РАМТ.

Период тишины

Генеральный директор столичного зала "Зарядье" Ольга Жукова рассказала ТАСС о "периоде тишины", который учреждения культуры стараются сделать комфортным для своих посетителей. "Сейчас для всех учреждений культуры наступил период тишины в залах, все закрыто, зрители приходят только в кассу - сдавать билеты. Но это не значит, что мы можем сидеть и тихо разбирать архивы", - заметила она.

"Наоборот, идет интенсивная работа по переносу отмененных мероприятий на следующий сезон, генерируются идеи, как поддержать зрителей, оставшихся без привычных походов на концерты. Вчера, например, мы первые в Москве провели прямую трансляцию запланированного концерта, планируем онлайн-экскурсии, обучающие программы. Жизнь не остановилась, немного лишь скорректировался план работы", - подчеркнула директор зала. О финансовых потерях в связи с переносом и отменой концертов в "Зарядье" не говорят.