Путин поручил поддержать проведение фольклорных экспедиций

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры оказать финансовую поддержку исследованиям фольклора и фольклорным экспедициям, которые проводит Государственный российский дом народного творчества имени Поленова. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками, состоявшейся в Сочи 22 января.

"Минкультуры России принять меры по поддержке деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова", предусматривающие финансовое обеспечение исследовательских работ по изучению и сохранению фольклора народов Российской Федерации, организации и проведения фольклорных экспедиций", - говорится в перечне поручений.

Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" совместно с Минпросвещения России и Минобрнауки России предстоит также рассмотреть вопрос о предоставлении возможности обучающимся по образовательным программам высшего образования, относящимся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки", принимать участие в профессиональном конкурсе "Учитель будущего".