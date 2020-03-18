Петербургский театр музыкальной комедии выпустил книгу о своей 90-летней истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии выпустил энциклопедический справочник своей 90-летней истории. Презентация издания прошла в Доме актера имени Константина Станиславского.

"Это беспрецедентное по полноте издание, в котором мы постарались никого не забыть - от артистов и музыкантов до работников постановочной части. Работа над книгой продолжалась почти пять лет и стала данью нашей благодарности всем тем, кто в разные десятилетия был верен этому коллективу и избранному жанру", - сказал ТАСС генеральный директор театра заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф.

На страницах издания опубликованы не только портреты работников театра, афиши разных лет и сцены из спектаклей, но и образцы театральных билетов разных эпох. Книга разделена на главки, одна из которых посвящена работе Музкомедии в годы блокады, когда труппа потеряла 64 человека, но продолжала играть спектакли и даже выпустила 16 премьер. За 900 дней обороны спектакли театра посетили 1,3 млн зрителей.

Отдельные статьи посвящены деятелям искусств, которые сотрудничали с театром - композиторам Исааку Дунаевскому, Николаю Стрельникову, Андрею Петрову, Александру Колкеру, хореографам Константину Боярскому и Василию Вайнонену. Один из важных персонажей книги - режиссер Владимир Воробьев, при котором в театре расцвел жанр отечественного мюзикла. Книга-энциклопедия, аналогов которой нет, насчитывает 652 страницы, в ней более 500 биографий и около 2000 фотографий. Составителями издания выступили заведующая литературной частью театра Марина Годлевская и историк театра и кино Сергей Николаев.

Первые экземпляры книги на презентации были переданы библиотекам города.