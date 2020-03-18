Российские киностудии меняют режим работы на фоне ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские киностудии установили особый режим работы с целью обезопасить своих сотрудников от распространения новой коронавирусной инфекции. Так, киностудия "Союзмультфильм" готовится к переходу на удаленный формат, а киноконцерн "Мосфильм" продолжает работу с соблюдением всех соответствующих рекомендаций.

Директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров сказал ТАСС, что студия продолжает производство фильмов. "У нас все в штатном режиме. Все нормально, идут съемки, люди работают", - сказал он. Шахназаров добавил, что всем сотрудникам ежедневно проверяют температуру. "У нас есть целая амбулатория. Наши медики ходят с тепловизорами", - добавил Шахназаров.

В кинокомпании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова ТАСС отметили, что сотрудники студии частично находятся на удаленном режиме. "Люди приходят в офис, но у кого есть возможность работать удаленно, те не приходят. Сейчас стало меньше людей в офисе. Съемки проводятся", - отметил представитель компании.

По словам генерального директора кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонида Верещагина, студия также продолжает работу. "Мы просто выполняем все меры безопасности, предписанные нам Министерством культуры РФ и Роспотребнадзором. Поэтому пока работаем", - сообщил он. В свою очередь директор киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала ТАСС, что организация пока не проводит съемок.

Как сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, компания приняла решение перейти на удаленный формат. "Мы заботимся о здоровье сотрудников, их семей и близких, и принимаем меры по ограничению распространения инфекции. В связи с этим киностудия "Союзмультфильм" переходит на особый режим работы, начиная с 19 марта, подписан соответствующий приказ. Большинство сотрудников до 10 апреля переводятся на дистанционную работу, в том числе художники и аниматоры", - передали его слова ТАСС в пресс-службе киностудии.

По словам Машковцева, производство не остановится - современная компьютеризация позволяет обеспечить условия для удаленной работы. "Все мультфильмы будут по-прежнему выходить и радовать зрителей в эфире телеканалов, на стриминговых сервисах и на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм", - цитируют его слова в пресс-службе.