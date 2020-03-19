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Распространение коронавируса нового типа

В музей, театр, на концерт — онлайн. Как организовать свой досуг на карантине

© AP Photo/Bernat Armangue
В условиях эпидемии многие театры, музеи, концертные площадки закрываются, а мероприятия с большой аудиторией отменяются. Но есть и хорошие новости: например, некоторые театры и оркестры теперь ведут бесплатные трансляции своих выступлений

Российские (и не только) стриминги уже заявили о том, что открыли часть своего платного контента для всех. Так компании хотят поддержать тех, кто оказался в условиях самоизоляции. Можно посмотреть фильм, почитать книгу или даже послушать обучающий курс — в общем, сделать то, до чего раньше руки не доходили. Но как же следить за новинками и не упустить долгожданную премьеру спектакля или концерт? 

Коллективы со всего мира — театральные труппы, оркестры, музеи — не собираются полностью останавливать свою деятельность. Они предоставляют доступ к виртуальным бесплатным экскурсиям или проводят свои концерты в пустых залах и ведут трансляции на сайте для всех. Рассказываем, что можно посмотреть у себя дома из лучших залов мира. 

Театр

Венская опера до 2 апреля отменила все свои спектакли, но нашла выход из этой ситуации. Театр перешел в онлайн-режим и открыл свои виртуальные двери для всех — на сайте транслируются записи старых спектаклей. Все, что нужно для доступа, — это пройти небольшую регистрацию и вовремя зайти на сайт. Показы начинаются в 19:00 или 21:00 и доступны в течение суток. 

Это отличная возможность ознакомиться с тетралогией Рихарда Вагнера — операми из цикла "Кольцо нибелунга". В основе — германская мифология с русалками, гномами, валькириями (тот самый "Полет валькирий" звучит именно тут) и богами, которые, несмотря на все свое могущество, тоже могут ошибаться, страдать и даже погибать. Сюжет немного похож на "Властелина колец" — тут вся заварушка тоже началась из-за золотого кольца. Это эпическая работа композитора, которая давно уже вошла в историю музыки и, более того, подтолкнула ее на новый этап развития. 

Сцена из оперы "Кольцо нибелунга" EPA/Jochen Quast/HO
Описание
Сцена из оперы "Кольцо нибелунга"
© EPA/Jochen Quast/HO

В репертуаре есть и комедийные сюжеты. Например, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта — опера, мотивы и мелодии из которой вы точно слышали. Ее сюжет основан на пьесе Бомарше и, несмотря на определенный социальный подтекст, все равно остается безумно смешным, добрым и позитивным. Кажется, это то, что нужно для культурного семейного вечера. 

Кроме того, транслируют записи с оперного фестиваля Джоаккино Россини. Показы начались с 15 марта, проходят раз в два-три дня, а записи доступны еще в течение суток. Это отличный шанс познакомиться сразу со многими хитами музыкального театра XIX века. 

Так же поступает и Метрополитен-опера. Нью-йоркский театр покажет несколько самых шедевральных и любимых широкой публикой спектаклей. Это "Богема" Пуччини, "Травиата" Верди, "Евгений Онегин" Петра Чайковского и другие. 

Российские театры не отстают от европейских коллег и тоже организовывают онлайны. Электротеатр "Станиславский" представит семь спектаклей, например эпическую оперу-сериал "Сверлийцы" на музыку целого ряда современных композиторов с фантастическим сюжетом о внеземной расе. 

Также будет транслироваться одна из последних премьер театра — опера "Октавия. Трепанация": сюрреалистическая компиляция из пьесы о римском императоре Нероне и эссе Льва Троцкого о Ленине. На сцене — огромная голова основателя СССР, которой буквально проводят трепанацию, чтобы внутри могли развернуться события из другой эпохи. 

Сцена из оперы "Октавия. Трепанация" Андрей Безукладников
Описание
Сцена из оперы "Октавия. Трепанация"
© Андрей Безукладников

Записи спектаклей покажет и Александринский театр. В частности, можно будет посмотреть "Солнечную линию" по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева. Это история о людях, которые жили душа в душу много лет, но потом что-то пошло не так и они перестали слышать и понимать друг друга. Вырыпаев говорит, что у этой истории терапевтическая цель и порой на пары, посмотревшие эту постановку, она может оказать непредсказуемый эффект. 

Концерты академической музыки

Европейские музыканты тоже решили не отменять выступлений, а перевести их в онлайн-режим. Одним из первопроходцев стал Берлинский симфонический оркестр, который 12 марта вышел на сцену, чтобы сыграть перед пустым залом. Все было как обычно: смокинги, приветствие дирижера, только вот никаких аплодисментов. В самом конце музыканты даже растерялись, но потом просто пожали друг другу руки и разошлись. 

Описание
© EPA-EFE/MOHAMED MESSARA

Эту тенденцию подхватили и другие музыканты, объявив, что концерты будут транслироваться в интернете. Это не всегда оркестровые выступления. В списке (он все время дополняется и обновляется), который собрал Мичиганский университет, есть выступление дуэта — меццо-сопрано Флер Баррон и пианистки Майры Хуан, они исполнят произведения Людвига ван Бетховена и Густава Малера. Есть концерты барочной музыки, с лютнистами, есть и сольные выступления пианистов, которые исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха. 

Музеи 

Любителям выставок в первую очередь нужно помнить о потрясающем архиве Google Arts & Culture, который появился в 2011 году. Здесь собраны экспонаты из тысяч коллекций со всего мира, и виртуальным посетителям легко ориентироваться: можно выбирать эпохи, любимого автора, музей, который хочется изучить, направление, технику, город или страну. К каждому экспонату, конечно, прилагается и небольшой пояснительный текст — как в настоящем музее.

Всемирно известные музеи, в которых количество посетителей зашкаливает ежедневно, давно уже организовали себе виртуальные  экскурсии. Это, в первую очередь, парижский Лувр, где можно посмотреть Египетские залы. Также для виртуальной прогулки доступна галерея Аполлона.

Лувр EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Лувр
© EPA-EFE/Julien de Rosa

Аналогичный тур можно совершить и по Сикстинской капелле, полюбоваться ее потолком, расписанным итальянским художником Микеланджело Буонарроти. У него, кстати, недавно был день рождения — можете почитать наш текст об этой его работе перед своим путешествием. В Британском музее, где собрана одна из самых больших в мире археологических коллекций, есть целая экскурсия — нужно только выбрать эпоху, часть света, которая вас интересует, и погрузиться в увлекательное путешествие. 

Государственная Третьяковская галерея тоже запустила новый проект: каждый день сотрудники музея будут вести онлайн-трансляцию из залов и знакомить с экспонатами, которые выберут пользователи в социальных сетях галереи. 

#RussianCulture vs COVID19

В России есть уникальная команда, которая занимается сбором оперативной информации о культурных мероприятиях в условиях коронавируса. Ребята организовали свою страничку, где постят информацию о новых трансляциях из театров, рассказывают, что делать, если ваш спектакль отменяется, собирают комментарии от деятелей культуры и просто шутят, поднимая настроение своим читателям. 

"Пока мы в большей степени работаем как медиа, фиксирующее изменения в культурной политике, но активно думаем над тем, чтобы сформировать условия, своего рода буферную зону, которая как-то смягчит те условиях, в которых оказались театры. Мы сейчас обсуждаем с "ВКонтакте" возможную помощь с дистрибуцией и продвижением, какими-то механизмами для монетизации", — рассказал критик Иван Демидкин о будущем проекта.

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