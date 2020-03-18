Группа Little Big считает отмену "Евровидения" правильным решением

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в мае в Нидерландах, поддержала решение организаторов об отмене смотра из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

Отмена "Евровидения" и свиданий в СИЗО. Главное о коронавирусе за 18 марта

"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", - написали музыканты в среду на странице группы в Instagram.

Группа поблагодарила поклонников за поддержку. "С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей - спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню Uno и верил в нашу победу", - отметили они.

Участники Little Big также в шуточной форме прокомментировали популярность клипа на конкурсную песню и танцевального флешмоба, запущенного ими: "Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус". Клип на песню Uno на YouTube на данный момент посмотрели более 33,5 млн раз.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.