{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа Little Big считает отмену "Евровидения" правильным решением

Группа поблагодарила поклонников за поддержку

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в мае в Нидерландах, поддержала решение организаторов об отмене смотра из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

На эту тему
Отмена "Евровидения" и свиданий в СИЗО. Главное о коронавирусе за 18 марта

"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", - написали музыканты в среду на странице группы в Instagram.

Группа поблагодарила поклонников за поддержку. "С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей - спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню Uno и верил в нашу победу", - отметили они.

Участники Little Big также в шуточной форме прокомментировали популярность клипа на конкурсную песню и танцевального флешмоба, запущенного ими: "Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус". Клип на песню Uno на YouTube на данный момент посмотрели более 33,5 млн раз.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
НидерландыРоссияРаспространение коронавируса нового типа"Евровидение-2020"
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Музей "Гараж" в Москве запустил на своем сайте специальный раздел "Самоизоляция"
В нем представлены видеотуры по выставкам, лекции и интервью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС