Большой театр вернет деньги за билеты на отмененные спектакли, концерты и экскурсии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России вернет денежные средства за билеты на спектакли, концерты и экскурсии, отмененные в период с 17 марта по 10 апреля. Об этом в среду сообщается на официальном сайте театра.

"Денежные средства за билеты, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 30 мая 2020 года, лично явившись с билетами в кассу театра. Рекомендуем осуществлять возврат в кассах после 10 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги за билеты, приобретенные с помощью банковских карт, будут возвращены автоматически в течение 30 рабочих дней после даты проведения спектакля, как и деньги за электронные билеты и билеты по сертификату. В обоих случаях личного посещения касс для написания заявления на возврат не требуется.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

Во исполнение указа мэра Москвы Большой театр сообщил об отмене всех постановок с 17 марта по 10 апреля на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев.