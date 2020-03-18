{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Большой театр вернет деньги за билеты на отмененные спектакли, концерты и экскурсии

Денежные средства можно вернуть до 30 мая

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России вернет денежные средства за билеты на спектакли, концерты и экскурсии, отмененные в период с 17 марта по 10 апреля. Об этом в среду сообщается на официальном сайте театра.

"Денежные средства за билеты, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 30 мая 2020 года, лично явившись с билетами в кассу театра. Рекомендуем осуществлять возврат в кассах после 10 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги за билеты, приобретенные с помощью банковских карт, будут возвращены автоматически в течение 30 рабочих дней после даты проведения спектакля, как и деньги за электронные билеты и билеты по сертификату. В обоих случаях личного посещения касс для написания заявления на возврат не требуется.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

Во исполнение указа мэра Москвы Большой театр сообщил об отмене всех постановок с 17 марта по 10 апреля на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В театре "Современник" стартовал антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов"
На сайте театра каждый вечер в 19:00 мск будет появляться новое видео с рассказами Антона Павловича Чехова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС