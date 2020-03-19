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Минкультуры подготовило рекомендации для пользователей портала "Культура.РФ"

Всего в каталоге портала собрано более 6 тыс. записей спектаклей, концертов, фильмов и лекций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минкультуры совместно с порталом "Культура.РФ" подготовило тематические подборки фильмов, книг, концертов и лекций, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Специально для пользователей редакция портала подготовила подборку фильмов, книг, концертов и лекций. В ней - классика советского и мирового кинематографа, видео-экскурсии по главным музеям России, симфонические концерты с участием мировых звезд, мультфильмы и книги разных жанров", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что доступ к материалам портала является бесплатным.

Всего в каталоге портала собрано более 6 тыс. записей спектаклей, концертов, фильмов и лекций. На ресурсе доступны материалы школьной программы, включая аудиокниги и лекции, что может способствовать обучению на дому. Посетители сайта могут прослушать подкасты об известных писателях, поэтах, художниках, музыкантах, актерах и режиссерах, о традициях и обычаях народов России, необычные факты о русских сказках и фильмах.

"Более 120 тыс. посетителей ежедневно обращаются к материалам портала "Культура.РФ", на котором можно узнать об интересных и значимых событиях, о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой. - Только чтобы просмотреть весь видеоконтент портала, вам понадобится более 250 дней в режиме нон-стоп. В прошлом году мы провели 1800 онлайн-трансляций, которые посмотрели около 98 млн человек. Это говорит об острой потребности огромного количества наших зрителей в любой ситуации иметь возможность почитать хорошую книгу, послушать концерт, посмотреть фильм или спектакль".

В ближайшее время многие музеи и библиотеки подготовят специальную программу экскурсий и лекций, которая будет также доступна на портале "Культура.РФ", добавили в министерстве.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий.

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