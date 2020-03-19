Бекмамбетов будет дистанционно снимать фильм "ФАУ. Побег из ада"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Режиссер Тимур Бекмамбетов будет руководить съемками фильма о подвиге советского летчика Михаила Девятаева "ФАУ. Побег из ада" с применением дистанционных технологий.

"Сейчас нельзя поддаваться унынию. Мы пытаемся реагировать на сложившуюся ситуацию, единственный способ продолжать снимать фильм и не подвергать здоровье группы опасности в условиях, когда кто-то находится на карантине, а кто-то не может доехать до Санкт-Петербурга, - использовать новейшие технологии, - рассказал режиссер ТАСС. - Мы будем снимать сцены при помощи инструмента наших партнеров - платформы Microsoft Teams в Санкт-Петербурге на "Ленфильме", а я буду управлять процессом в Москве".

Бекмамбетов также сообщил, что 20 марта впервые будут осуществлены съемки - "внутри компьютерной игры". Сцена воздушного боя будет срежиссирована в ходе игры War Thunder. Актеру Павлу Прилучному ("Мажор", "Союз спасения"), исполняющему роль Девятаева, предстоит сразиться в виртуальном бою с реальными пилотами-геймерами с разных уголков Земли.

Бекмаметов пояснил, что Прилучный будет работать в декорациях, а камеры будут снимать не только его, но и все то, что происходит внутри игры, причем, режиссер сможет останавливать "бой", давать корректировки и делать дубли. После этого кадры, снятые в игре, лягут в основу эпизода картины. "Это уникальное решение, мы долго рисовали раскадровки, и в какой-то момент стало понятно, что легче разыграть сражение в игровом мире", - поделился Тимур Бекмамбетов.

О фильме

Фильм "ФАУ2. Побег из ада" выйдет в прокат в 2021 году сразу в двух форматах - горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах. Сопродюсерами картины выступают студия Bazelevs, "Военфильм" и мобильный оператор МТС.

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.

Тимур Бекмамбетов - российский и казахстанский режиссер, сценарист и продюсер. В кинематографе дебютировал с военной драмой "Пешаварский вальс" (1994). Автор сценария и режиссер фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", режиссер и продюсер картины "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", поставил ленту "Особо опасен". Успех режиссеру также принесла комедия "Елки", фильм стал лидером новогоднего проката 2010 года с общими сборами в 24 млн долларов.