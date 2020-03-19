Спектакли "Современника" и театра им. Вахтангова можно будет посмотреть бесплатно

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спектакли ведущих российских театров, а также просветительские и развлекательные телеканалы, сотни голливудских фильмов и караоке будут доступны бесплатно на площадке онлайн-кинотеатра Megogo до 21 апреля, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор Megogo Россия Виктор Чеканов.

"В связи с временным запретом на проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры медиасервис Megogo добавил к пакету общедоступных бесплатных телеканалов контент из спектаклей ведущих российских театров, - сказал собеседник ТАСС. - С 19 марта до 21 апреля сразу более 30 каналов на Megogo можно будет смотреть бесплатно, среди них канал "Театр" - круглосуточный телеканал, посвященный театральному искусству в России и за рубежом, показывающий спектакли театра им. Евгения Вахтангова, "Современника", театра им. Маяковского, других".

Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, доступными станут каналы "Здоровье ТВ", "Кухня ТВ", "History" - один из лучших зарубежных развлекательных каналов. Также будет открыт доступ и к музыкально-развлекательному каналу "М-караоке" - с профессиональными караоке-фонограммами российских и иностранных исполнителей от Аллы Пугачевой до Луи Армстронга, от народных песен до мировых r'n'b хитов.

Детский контент

Пользователям станет доступен бесплатно детский телеканал Disney, в разделе "Аудио" открыт доступ к детской литературе.

В пресс-службе Megogo ТАСС также рассказали, что пополнилась и библиотека бесплатных фильмов. Зрителям теперь доступны драма "Охотник с Уолл-стрит", боевик "Затерянный город Z", фантастика "Облачный атлас", мюзикл "Хоть раз в жизни", история, основанная на реальных событиях, "Отель Мумбаи", приключенческая драма "Арктика" и другие кинохиты европейской и американской киноиндустрий.

Бесплатный контент могут просматривать даже незарегистрированные пользователи на всех платформах, в том числе web-версии и приложениях на Smart TV и смартфонах.

Ежемесячная аудитория сервиса Megogo - 60,4 млн уникальных пользователей по всему миру, 39 млн из которых приходится на Россию.

Ранее свой контент открыли платформы Premier, Okko, КиноПоиск HD, Амедиатека, more.tv, операторы "Триколор", "Билайн" и другие.