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Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Президент отметил яркий, самобытный и щедрый талант исполнительницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежду Бабкину с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вы посвятили свой яркий, самобытный, щедрый талант сбережению и развитию замечательных традиций русской песни, народного искусства. Ваше творчество всегда востребовано и любимо", - подчеркнул президент.

Путин также отметил внимание, уделяемое Надеждой Бабкиной наставничеству и воспитанию молодых исполнителей, а также пожелал ей здоровья и успехов.

Надежда Георгиевна Бабкина родилась 19 марта 1950 года в поселке Черный Яр (Астраханская область). Российская певица и общественный деятель, народная артистка РСФСР (1992). Основатель и художественный руководитель ансамбля "Русская песня" (1974-2000), художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" (2000 - н. в.). Записала альбомы "Душа в степи", "Четыре двора", "Бабкин рок" (совместно с группой "После 11-ти").

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБабкина, Надежда Георгиевна
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