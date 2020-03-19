"КиноПоиск" покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

МОСКВКА, 19 марта. /ТАСС/. Премьера сериала "Сердечный приступ" о повторной победе Бориса Ельцина на президентских выборах, его соратниках и противниках состоится в 2021 году. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD".

"Съемки сериала "Сердечный приступ" начнутся после выхода одноименной книги Михаила Зыгаря. Сериал будет состоять из одного сезона, включающего восемь эпизодов", - рассказали в пресс-службе. Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках. Производством сериала займется компания "Вейк Ап Продакшен".

"Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал", - цитирует пресс-служба Зыгаря.

В свою очередь директор по контенту "КиноПоиск HD" Ольга Филипук отметила, что Зыгарь умеет рассказывать историю России так, будто это увлекательный роман.

Михаил Зыгарь - российский журналист, писатель, сценарист и режиссер. Известен как автор книг "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России" и "Империя должна умереть". Создатель онлайн-проектов "1917. Свободная история", "1968. Digital" и "Мобильный Художественный Театр". Автор документальных фильмов "Похоронить Сталина", "Кто здесь власть. Четыре версии расстрела Белого дома", "Былое и Дума" и других.