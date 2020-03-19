В Севастополе разработали концепцию сохранения фортов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Российские специалисты разработали концепцию по сохранению фортификационных сооружений Севастополя и готовы передать ее федеральным властям для дальнейшего рассмотрения, сообщил ТАСС директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

Вопрос о сохранении таких объектов задал в среду на встрече крымской общественности с президентом РФ Владимиром Путиным представитель регионального штаба ОНФ Максим Мишин. Путин пообещал помочь в восстановлении и сохранении исторических объектов Севастополя, связанных с обороной города, отметив что необходимо "столбить на века" все, что было сделано прежними поколениями.

"Мы создали данную концепцию [сохранения фортификационных сооружений], разработали даже экскурсионные маршруты. Осталось дело за малым. Если президент решит на федеральном уровне оказать содействие и помощь, мы готовы предоставить все материалы", - сказал Мусиенко.

Ранее Мусиенко сообщал, что всего в городе обнаружены более 80 фортификационных сооружений в разной степени сохранности. Отмечалось, что укрепления и территорию рядом с ними необходимо обследовать с привлечением археологов и отрядов, которые занимаются поиском павших бойцов.

Собеседник отметил, что концепция предполагает ряд мер по сохранению фортификационных сооружений и благоустройству их территории, чтобы они стали доступны для туристов. На первом этапе предлагается выбрать около 15 объектов, расположенных рядом, и организовать по ним туристические маршруты.

Он добавил, что предложения реализовать проект по сохранению севастопольских укреплений уже были. Однако до его выполнения дело так и не дошло. При этом в Севастополе находятся организации, которые берут на себя заботу о таких сооружениях. Например, на территории Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова расположены руины 14-й береговой артиллерийской батареи. Благоустройство и музеефикация территории ведется силами поисковиков, училища и музея-заповедника.

Военная история Севастополя

Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856) город был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854 по 9 сентября 1855 года, и считается, что это позволило ускорить окончание войны. По мирному договору Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, и стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года; врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город освободили 9 мая 1944 года. После войны Севастополь удостоен звания города-героя.

Руины сооружений, относящихся к периодам Первой и Второй обороны, сохранились. В первую очередь, это остатки береговых артиллерийских батарей и создававшихся для обороны города бастионов. Они находятся, по оценкам специалистов, в плачевном состоянии.