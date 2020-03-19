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Умер народный артист РСФСР Игорь Богодух

Прощание с ним пройдет 21 марта в Ростове-на-Дону в фойе академического театра драмы им. М. Горького

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Игорь Богодух умер на 83-м году жизни в Ростове-на-Дону. Об этом в четверг сообщается на сайте Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

"На 83-м году ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Александрович Богодух", - говорится в сообщении.

В театре подчеркнули, что смерть Богодуха стала невосполнимой потерей для театра. "Боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнера по сцене, доброго и глубоко порядочного человека", - отметили в театре, выразив соболезнования родным, близким и поклонникам артиста.

Уточняется, что прощание с Богодухом состоится 21 марта в 11:00 мск в центральном фойе Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

Богодух родился 4 марта 1938 года. В 1960 году окончил Ростовский педагогический институт, в 1964 году - Ростовское училище искусств.

С 1964 года работал в театре имени Максима Горького, народный артист РСФСР. Играл в таких пьесах на сцене театра, как "Ревизор" , "Белая гвардия", "Женитьба", "Тихий Дон". Известен также как актер кино, снялся таких фильмах как: "В Крыму не всегда лето" (режиссер Виллен Новак), "Узник замка Иф" (режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич), "Морской волк" (режиссер Игорь Апасян), "Привал странников" (режиссер Александр Бланк), телесериалы "Ростов-папа" (режиссер Кирилл Серебренников), "Дневник убийцы" (режиссер Кирилл Серебренников), "Таксистка" (режиссер Ольга Музалева).

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