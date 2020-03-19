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Эксперт в области госрегулирования игр выпустил книгу про лотереи 1917-1924 годов

Евгений Ковтун считает, что его книга будет интересна тем, кто увлекается историей, а также коллекционерам лотерейных билетов и юристам
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Описание
© Издательство "Лимбус Пресс"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Книга эксперта в области государственного регулирования игорной и лотерейной деятельности Евгения Ковтуна "История советских лотерей (1917-1924)" выпущена в издательстве "Лимбус Пресс". Об этом ТАСС сообщил в четверг сам автор.

Всего в книжной серии Ковтуна о лотереях будет четыре тома. "Я в течение семи лет исследовал тему лотерей с исторической точки зрения, удалось ознакомиться с большим количеством материала, понял, что в рамках одной книги это нереально и сделал так называемую тетралогию - четыре тома", - отметил эксперт. В первой книге рассказано про лотереи периода 1917-1924 годов, во второй речь пойдет о 1925-1930 годах. "Думаю, к концу года смогу издать второй том, - добавил Ковтун. - И, может быть, еще через два года у меня выйдут две оставшиеся книги". В них он расскажет про лотереи в периоды с 1930-го по 1945 год и с 1945-го по 1991 год.

Во время работы над книгой автор изучил материалы Государственного архива РФ, Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского архива кинофотодокументов. Также он побывал в архивах Санкт-Петербурга, Оренбурга и Краснодара. Книга проиллюстрирована документами, политическими рекламными плакатами, фотографиями, в основном, первых лиц того времени.

"Моя книга совершенно точно будет интересна тем, кто увлекается историей, она передает эпоху того времени. Будет очень интересна коллекционерам лотерейных билетов, а таких очень много, юристам, которые интересуются правом, особенно советского периода", - поделился Ковтун.

Евгений Ковтун - эксперт в области государственного регулирования игорной и лотерейной деятельности. Автор книг и статей, посвященных этим темам. В 2013 году издал книгу "Азарт в стране Советов", состоящую из трех томов: "Азартные игры советского периода", "Лотереи советского периода" и "Производство игральных карт".

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