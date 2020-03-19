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Распространение коронавируса нового типа
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Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля

Мероприятие может состояться в конце июня-начале июля
Описание
© Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля. Об этом говорится в распространенном организаторами в четверг заявлении.

"Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая, - указывается в тексте. - В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года".

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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