Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля. Об этом говорится в распространенном организаторами в четверг заявлении.

"Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая, - указывается в тексте. - В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года".