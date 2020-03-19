Первым заместителем председателя Союза кинематографистов назначена Лариса Солоницына

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лариса Солоницына назначена первым заместителем председателя Союза кинематографистов России. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте союза.

"Первым заместителем председателя Союза кинематографистов России с завтрашнего дня назначена Лариса Оттовна Солоницына", - говорится в сообщении.

Предшественник Солоницыной Николай Бородачев переведен на должность советника председателя Союза кинематографистов России.

27-28 февраля 1990 г. в Москве прошел учредительный съезд Союза кинематографистов РФ. 30 ноября 1991 г. был принят устав Союза. Согласно документу, основными целями деятельности организации являются: содействие развитию всех видов и жанров российской кинематографии, содействие профессиональной консолидации, укреплению и развитию творческих связей между специалистами, работающими в области киноискусства, защита прав, интеллектуальной собственности и законных интересов своих членов, участие в деятельности, связанной с коллективным управлением авторскими правами, содействие улучшению условий профессионального труда отечественных кинематографистов и расширению их международных связей.