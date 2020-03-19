{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первым заместителем председателя Союза кинематографистов назначена Лариса Солоницына

Ее предшественника Николая Бородачева перевели на должность советника председателя Союза кинематографистов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лариса Солоницына назначена первым заместителем председателя Союза кинематографистов России. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте союза.

"Первым заместителем председателя Союза кинематографистов России с завтрашнего дня назначена Лариса Оттовна Солоницына", - говорится в сообщении.

Предшественник Солоницыной Николай Бородачев переведен на должность советника председателя Союза кинематографистов России.

27-28 февраля 1990 г. в Москве прошел учредительный съезд Союза кинематографистов РФ. 30 ноября 1991 г. был принят устав Союза. Согласно документу, основными целями деятельности организации являются: содействие развитию всех видов и жанров российской кинематографии, содействие профессиональной консолидации, укреплению и развитию творческих связей между специалистами, работающими в области киноискусства, защита прав, интеллектуальной собственности и законных интересов своих членов, участие в деятельности, связанной с коллективным управлением авторскими правами, содействие улучшению условий профессионального труда отечественных кинематографистов и расширению их международных связей.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля
Мероприятие может состояться в конце июня-начале июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС