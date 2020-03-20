Первый органный концерт в "Зарядье" пройдет в прямом эфире

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта подписал приказ о введении дополнительных ограничений в городе в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

"Это будет первый полноценный [после инаугурации 29 февраля 2020 года] сольный органный концерт", - подчеркнули в пресс-службе. Главный органист "Зарядья" Лада Лабзина исполнит шедевры западно-европейской и русской музыки: сочинения Керля, Баха, Листа, Римского-Корсакова, Мусоргского, Таривердиева и Янченко.

Серию онлайн-концертов из зала "Зарядье" продолжат Хор Данилова монастыря, Трио Даниила Крамера и певица Анна Бутурлина, пианист Александр Гиндин и баритон Василий Ладюк, фортепианный дуэт Бориса Березовского и Александра Гиндина, а также другие известные музыканты. Трансляции будут начинаться в 19:00 мск на сайте зала, а также страницах площадки в соцсетях и на YouTube-канале.

Классика в каждый дом

В связи с запретом на массовые мероприятия в онлайн-формат уходят и другие культурные площадки. Так, Московский международный Дом музыки 31 марта на своем сайте проведет трансляцию концерта камерного оркестра "Виртуозы Москвы" из Нового зала, открытого для публики 9 марта. Вместе со скрипачом Федором Безносиковым, гобоистом Константином Коняхиным и дирижером Александром Соловьевым оркестр представит программу из сочинений Чайковского, Гершвина, Пьяццоллы, Нино Роты и других композиторов.

"Сегодня это практически единственная возможность напомнить, что только любовь Человека к Человеку спасет этот мир, - подчеркнул президент Дома музыки, народный артист СССР Владимир Спиваков, слова которого привели в пресс-службе. - Всего каких-то десять дней назад мы открывали наш замечательный Новый зал с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" и солисткой Большого театра Анной Аглатовой. Публика стоя аплодировала нам, была удивительная атмосфера единения душ, раскрывшихся навстречу друг другу, в полной мере ощутивших ту самую любовь Человека к Человеку. Именно в этом чувстве мы сегодня нуждаемся как никогда".

Помимо трансляций, на официальном сайте Дома музыки появится подборка самых ярких выступлений прошедших концертных сезонов, добавили в пресс-службе.