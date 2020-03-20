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Умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский

Ему было 83 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Оперный режиссер, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской консерватории народный артист России Станислав Гаудасинский умер в пятницу в Петербурге на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амеробекян.

"Станислав Леонович скончался сегодня в шесть утра. Шестого марта ему исполнилось 83 года. Он ушел из жизни ровно через полгода после кончины своей супруги - народной артистки СССР Ирины Петровны Богачевой", - сказала Амеробекян, которая была близким другом семьи Гаудасинских.

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РоссияСанкт-Петербург
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