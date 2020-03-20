Премия "Звезда театрала" наградит лучший онлайн-проект театра, созданный во время изоляции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премия зрительских симпатий "Звезда театрала" вручит награды онлайн-проектам, созданным театрами в условиях карантина в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе награды.

"Читатели журнала получат возможность выбрать самые оригинальные, творческие и необычные проекты, включить их в лонг-лист премии, и летом голосовать. Победитель будет выбран путем народного интернет-голосования, которое пройдет с июля по декабрь на странице премии "Звезда театрала", а 7 декабря в Театре Вахтангова на торжественной церемонии премии "Звезда театрала" лучший онлайн-проект получит главную зрительскую награду - за достойный арт-ответ карантинам", - сказали в пресс-службе премии.

Учредитель премии - журнал "Театрал" выразил готовность размещать на своем сайте проекты театральных деятелей, придуманные и осуществляемые в период карантина.

"Формат проектов может быть любым - от веселых selfie до онлайн-моноспектаклей. От забавных флешмобов до виртуальных премьер. Единственно условие - этот культурный ответ коронавирусу должен нести в себе вакцину позитива", - пояснили в пресс-службе, добавив, что проекты будут маркироваться рубрикой - #АртОтвет.

По словам президента премии и главного редактора журнала "Театрал" Валерия Якова, подобные инициативы театров дают возможность публике, разделенной по воле обстоятельств на отдельных самоизолированных зрителей, чувствовать себя публикой по-новому. "В этом нарастающем цунами всемирного ежедневного негатива даже отдельные придумки креативных оптимистов становятся солнечным зайчиком на серой стене. И негатив уже не так мрачен", - передают его слова в пресс-службе.

Премия "Звезда театрала" была основана в 2008 году, ее особенность заключается в том, что лауреатов определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования на странице премии. За время своего существования эта награда присуждена почти 140 лауреатам.