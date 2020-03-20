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Распространение коронавируса нового типа

Российские артисты 21 марта дадут онлайн-концерт в поддержку находящихся на самоизоляции

Мероприятие начнется в 19:30 мск

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Группы "Фабрика", "Корни" и другие известные исполнители дадут онлайн-концерт "Вместе на расстоянии" для тех, кто находится на карантине или в самоизоляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 21 марта в 19:30 мск во "ВКонтакте", ведущим выступит комик Сергей Мезенцев, сообщается на странице проекта в соцсети.

"В поддержку всех, кто проходит лечение, находится на карантине или выбрал добровольную самоизоляцию, в субботу 21 марта в 19:30 пройдет онлайн-концерт "Вместе на расстоянии". Его проведет комик Сергей Мезенцев. Он представит на сцене группы "Фабрика" и "Корни", а также других исполнителей продюсерского центра Игоря Матвиенко", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что проект призван показать, что карантин - это не так плохо. "В сердцах мы вместе, понимаем свою ответственность не только за свои жизнь и здоровье, но и за здоровье близкого, знакомого, соседа по дому, попутчика в транспорте - за каждого жителя нашей страны", - подчеркивается в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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