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Театр в Перми организует лотерею, победитель которой станет единственным зрителем офлайн

Для соблюдения мер безопасности зрителя перед входом в зал будет осматривать врач

ПЕРМЬ, 20 марта. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета имени Чайковского запускает новый проект "Один на один", в рамках которого один из зрителей получит право посмотреть спектакль в зале, в то время как все остальные зарегистрировавшиеся на спектакль посмотрят его онлайн. Выбирать кандидата будут с помощью лотереи, сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"Мы придумали проект, аналогов которому, насколько я знаю, еще не было в истории театра. Мы будем приглашать на спектакли одного зрителя, выбранного методом лотерейного отбора из числа зарегистрировавшихся на спектакль. В идее проекта "Один на один" отражено наше отношение к зрителю: мы готовы играть спектакли и для одного человека, потому что по большому счету для создания поля творчества один зритель равен по своей ценности полному залу", - приводятся в сообщении слова главного режиссера театра Марата Гацалова.

По информации пресс-службы театра, для соблюдения мер безопасности зрителя перед входом в зал будет осматривать врач. Первый спектакль, название которого объявят чуть позже, в таком формате состоится в конце марта, для всех остальных будет организована онлайн-трансляция.

Ранее из-за распространения коронавируса нового типа врио главы Пермского края Дмитрий Махонин предложил отменить все спортивные, культурные, общественные, научные и другие массовые мероприятия, где предполагается участие более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".

Теги
РоссияПермский край
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