Дербентский музей закроет выставки в связи с пандемией коронавируса

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Дербентский музей-заповедник в связи с пандемией коронавируса с 21 марта приостановит допуск в экспозиционные отделы и выставочные залы, при этом посетителям будут доступны экскурсии на открытом воздухе, сообщил ТАСС в пятницу главный специалист по связям с общественностью Дербентского музея-заповедника Роман Сафанов.

"С 21 марта будут закрыты выставочно-экспозиционные объекты, в том числе на территории крепости Нарын-Кала - в частности, экспозиция "Древний Дербент", постоянно действующая на территории крепости в здании Ханской канцелярии, и выставочный зал, где размещаются временные выставки. При этом все объекты, находящиеся под открытым небом, - памятники архитектуры VI-XVIII веков - будут доступны для посещения, также будет возможность для проведения экскурсий", - сказал Сафанов.

Он уточнил, что такое решение принято руководством музея-заповедника в соответствии с приказом министерства культуры Дагестана "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции".

Кроме того, по его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении виртуальной экспозиции Дербентского музея-заповедника на онлайн-площадке.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.