Мариинский театр покажет в интернете свои лучшие спектакли на платформе "Искусство онлайн"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге, объявивший о временной приостановке работы для зрителей на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции, покажет свои лучшие постановки онлайн в рамках нового проекта "Искусство онлайн", сообщили в пресс-службе учреждения. Проект открыла в пятницу трансляция записи балета "Золушка" с Дианой Вишневой и Владимиром Шкляровым в главных ролях.

"Сегодня мы рады возможности пригласить вас бесплатно на показы наших лучших работ. Многие спектакли и концерты пойдут вживую. Мы будем выступать, может быть, в зале, где нет зрителей, но мы будем знать, что сотни тысяч, миллионы любителей театра и классической музыки будут в ожидании этих показов, готовиться ко встрече с прекрасным <…> Нам предстоит интересное путешествие. Оно может продлиться несколько недель, может, оно продлится месяц, полтора, два", - сказал художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, его видеообращение к зрителям опубликовано в паблике Мариинки "ВКонтакте". Новая платформа "Искусство онлайн", которую театр запустил в сотрудничестве со Сбербанком и мультимедийным сервисом Okko, представляет собой бесплатную медиатеку для широкой аудитории. Отмечается, что к трансляции на этой платформе может присоединиться любой желающий.