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Распространение коронавируса нового типа

Мариинский театр покажет в интернете свои лучшие спектакли на платформе "Искусство онлайн"

К трансляции на этой платформе может присоединиться любой желающий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге, объявивший о временной приостановке работы для зрителей на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции, покажет свои лучшие постановки онлайн в рамках нового проекта "Искусство онлайн", сообщили в пресс-службе учреждения. Проект открыла в пятницу трансляция записи балета "Золушка" с Дианой Вишневой и Владимиром Шкляровым в главных ролях.

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"Сегодня мы рады возможности пригласить вас бесплатно на показы наших лучших работ. Многие спектакли и концерты пойдут вживую. Мы будем выступать, может быть, в зале, где нет зрителей, но мы будем знать, что сотни тысяч, миллионы любителей театра и классической музыки будут в ожидании этих показов, готовиться ко встрече с прекрасным <…> Нам предстоит интересное путешествие. Оно может продлиться несколько недель, может, оно продлится месяц, полтора, два", - сказал художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, его видеообращение к зрителям опубликовано в паблике Мариинки "ВКонтакте".

Новая платформа "Искусство онлайн", которую театр запустил в сотрудничестве со Сбербанком и мультимедийным сервисом Okko, представляет собой бесплатную медиатеку для широкой аудитории. Отмечается, что к трансляции на этой платформе может присоединиться любой желающий.

В пятницу вечером проект открылся показом записи балета "Золушка" Сергея Прокофьева, а 21 марта зрители смогут увидеть в танце Ульяну Лопаткину - в титульной роли "Анны Карениной" Родиона Щедрина. Партнерами балерины выступили Андрей Ермаков (граф Вронский) и Виктор Баранов (Алексей Каренин). Симфонический оркестр Мариинского театра в обеих записях звучит под управлением Гергиева.

"Мы вернемся к работе очень скоро. Сейчас хочу пожелать вам успеха и интереснейших встреч с чудом театра и чудом мира классической музыки", - сказал Гергиев, заметив, что "в каждом трудном и незнакомом процессе открываются новые возможности".

18 марта Мариинский театр объявил о временной приостановке функционирования для посетителей до 31 марта 2020 года после соответствующих приказов Министерства культуры РФ, опубликованных на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В театре объявили, что запланированные на этот период спектакли и концерты переносятся на более поздние даты в течение текущего и будущего сезонов. В настоящее время театр ведет работу по формированию репертуара. При этом в Мариинке отметили, что зрителям не нужно сдавать ранее приобретенные билеты на перенесенные спектакли, они действительны.

Теги
Вишнева, Диана ВикторовнаГергиев, Валерий АбисаловичРаспространение коронавируса нового типа
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