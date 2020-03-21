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"Евровидение-2020"

Участники "Евровидения" должны будут выступать в 2021 году с новыми песнями

При этом страны-участницы смогут выбрать новых представителей или же оставить уже заявленных на конкурс 2020 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Участники музыкального конкурса "Евровидение", отмененного в связи с распространением коронавируса, не смогут выступать с ранее заявленными песнями и будут обязаны представить новые композиции. Об этом сообщил в пятницу Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в "Твиттере".

"Было решено, что в соответствии с правилами "Евровидения" песни этого года не смогут быть представлены на конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении. ЕВС также информировал, что страны-участницы смогут выбрать новых представителей или же оставить уже заявленных на конкурс 2020 года.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. 18 марта организаторы сообщили об отмене конкурса из-за распространения коронавируса нового типа. Власти Роттердама подтвердили, что готовы взять на себя проведение мероприятия и в 2021 году. Россию на "Евровидении" должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

Теги
Нидерланды"Евровидение-2020"
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