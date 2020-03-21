Представители 11 музеев РФ в Instagram прочтут "Задонщину", посвященную Куликовской битве

ТАСС, 21 марта. Музей-заповедник "Куликово поле" в Тульской области во Всемирный День поэзии, который отмечается 21 марта, организовал в Instagram пятичасовое чтение "Задонщины" - произведения древнерусской литературы XIV-XV веков о победе русских войск в Куликовской битве. В акции принимают участие 11 российских музеев, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе музея-заповедника.

"Читать отрывки "Задонщины" будут представители 11 российских музеев, в том числе Музея им. Андрея Рублева, Государственного музей Востока, памятника-музея Храма Василия Блаженного, Музея истории религии, Восточно-Крымского историко-культурный музея-заповедника. Каждый из них с 10:00 мск на своей странице в Instagram будет размещать свой отрывок прочтения, будет две публикации в час, а всего акция продлится около пяти часов", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, полная версия прочтения "Задонщины" будет размещена на странице "Куликова поля" в Instagram. "Акция посвящена 640-й годовщине Куликовской битвы, празднование которой пройдет в сентябре 2020 года", - добавили в пресс-службе.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

Всемирный День поэзии - памятная дата ООН. Он отмечается по предложению Марокко ежегодно 21 марта в соответствии с резолюцией, принятой 15 ноября 1999 г. на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже (Франция). В России Всемирный день поэзии отмечается с 2000 года. Впервые его провели на сцене Театра на Таганке, среди участников мероприятия был поэт Андрей Вознесенский. Ежегодно 21 марта в различных городах страны проходят различные акции, вручаются литературные премии.