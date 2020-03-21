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СМИ: умер кантри-исполнитель Кенни Роджерс

Ему был 81 год
Кенни Роджерс Laura Roberts/Invision/AP
Описание
Кенни Роджерс
© Laura Roberts/Invision/AP

ТАСС, 21 марта. Американский певец в стиле кантри Кенни Роджерс умер в возрасте 81 года. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя семьи артиста.

"Он [Роджерс] умер дома, от естественных причин", - приводит корпорация слова источника.

Кенни Роджерс родился 21 августа 1938 года в городе Хьюстон, штат Техас. По данным Би-би-си, в 1970-х и 1980-х годах он занимал первые строчки чартов кантри-музыки. Певец был удостоен трех премий Grammy в 1977, 1979 и 1987 годах.

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