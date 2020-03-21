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Российский союз писателей запустил тематический онлайн-ресурс ко Всемирному дню поэзии

На сайте можно прослушать лекции о поэтах и интервью с современными авторами

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Интернет-ресурс с подборками лекций о поэтах, интервью с современными авторами и историей Всемирного дня поэзии открылся к празднику, который из-за отмены массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса в этом году отмечается онлайн. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Российского союза писателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса ранее подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. Подобные постановления об ограничении числа участников мероприятий вышли в российских регионах.

"В связи с временной приостановкой проведения мероприятий в сфере культуры с числом участников более 50 человек одновременно Всемирный день поэзии в 2020 году празднуется в виртуальной форме в интернете. Для этого был открыт сайт, на котором опубликована история учреждения этого праздника, видеозаписи предыдущих праздничных мероприятий", - рассказали в Российском союзе писателей.

Как уточнили в пресс-службе, на сайте также разместили видеозаписи лекций о великих русских поэтах и интервью с современными авторами.

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Традиционно в этот день в Москве вручали литературные премии "Поэт года" и "Писатель года", лауреатами которых становились авторы из России, ближнего и дальнего зарубежья, но в этом году ситуация с эпидемией коронавируса помешала проведению торжественной церемонии.

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Россия
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