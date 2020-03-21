Трансляцию бесплатного онлайн-концерта "Би-2" посмотрели более 2,5 млн человек

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская рок-группа "Би-2" выступила 20 марта с бесплатным онлайн-концертом - таким образом музыканты решили привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с коронавирусом. Трансляцию посмотрели более 2,5 млн пользователей, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, на платформе которого прошел концерт.

Группа "Би-2" была вынуждена перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"20 марта "Би-2" сыграли живой концерт на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Несмотря на отмену ряда шоу в России и Европе, группе удалось порадовать выступлением поклонников во всем мире. Всего трансляцию посмотрели более 2,5 лн пользователей", - сообщили в пресс-службе и добавили, что пользователям доступна запись выступления. В ближайшее время будут анонсированы другие онлайн-концерты.

"Би-2" основана в 1988 году в белорусском Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.