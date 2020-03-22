Любовь во время коронавируса. Французский художник продает свою работу в поддержку больниц

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Французский уличный художник Кристиан Гуеми, известный под псевдонимом С215, продает репродукции своей работы, чтобы помочь французским врачам.
Гуеми нарисовал свою "Любовь во время коронавируса" на стене одного из зданий в городе Иври-сюр-Сен, что расположен в 5 км к юго-востоку от Парижа. Граффити изображает страстный поцелуй девушки и юноши в медицинских масках, фон картины выполнен в размытых темных и светлых тонах, подчеркивающих смятение вокруг них.
Pour soutenir le personnel hospitalier en 1ere ligne contre le COVID19, je lance un print au profit de la Fondation des Hôpitaux de France : en commandant "L'Amour au temps du Coronavirus" en digigraphie, vous pourrez donner 95€ à la Fondation. renseignements via c215@c215.com pic.twitter.com/8bWwnICgoW— C215 (@christianguemy) March 19, 2020
Как признался художник в эфире радиостанции France Info, он задумал работу после того, как пришли плохие новости о распространении коронавируса в Италии, однако закончил ее только к началу введения карантинных мер в самой Франции.
"Эта работа будет служить символом эпидемии, которая имеет большую связь с невидимостью. Вирус невидим, мы очень мало знаем, что происходит в отделениях интенсивной терапии, мы не знаем, через что проходят пациенты, - отметил он. - Я хотел призвать к солидарности во время этой эпидемии, которая вызывает много страхов, страстей, паранойи и дискриминации".
После того, как художник опубликовал снимок своей работы в соцсетях, поклонники начали просить автора прислать им печатную репродукцию. Однако Гуеми не хотел наживаться на этой теме, поэтому он предложил желающим направлять деньги за репродукции в фонд по поддержке медучреждений Франции. По словам С215, он рассчитывает выручить в пользу фонда до €30 тыс.
Чтобы поддержать замысел художника, "твит" с его предложением опубликовал у себя в Twitter даже Елисейский дворец.
Ситуация с коронавирусом во Франции
Число заразившихся новым коронавирусом во Франции по состоянию на вечер субботы составило 14459 человек, количество летальных исходов - 562.
С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.