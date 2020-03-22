Любовь во время коронавируса. Французский художник продает свою работу в поддержку больниц

Гуеми нарисовал свою "Любовь во время коронавируса" на стене одного из зданий в городе Иври-сюр-Сен, что расположен в 5 км к юго-востоку от Парижа. Граффити изображает страстный поцелуй девушки и юноши в медицинских масках, фон картины выполнен в размытых темных и светлых тонах, подчеркивающих смятение вокруг них.

Как признался художник в эфире радиостанции France Info, он задумал работу после того, как пришли плохие новости о распространении коронавируса в Италии, однако закончил ее только к началу введения карантинных мер в самой Франции.

"Эта работа будет служить символом эпидемии, которая имеет большую связь с невидимостью. Вирус невидим, мы очень мало знаем, что происходит в отделениях интенсивной терапии, мы не знаем, через что проходят пациенты, - отметил он. - Я хотел призвать к солидарности во время этой эпидемии, которая вызывает много страхов, страстей, паранойи и дискриминации".

После того, как художник опубликовал снимок своей работы в соцсетях, поклонники начали просить автора прислать им печатную репродукцию. Однако Гуеми не хотел наживаться на этой теме, поэтому он предложил желающим направлять деньги за репродукции в фонд по поддержке медучреждений Франции. По словам С215, он рассчитывает выручить в пользу фонда до €30 тыс.

Чтобы поддержать замысел художника, "твит" с его предложением опубликовал у себя в Twitter даже Елисейский дворец.



Ситуация с коронавирусом во Франции



Число заразившихся новым коронавирусом во Франции по состоянию на вечер субботы составило 14459 человек, количество летальных исходов - 562.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.