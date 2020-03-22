Открытие выставки Пушкинского музея "От Дюрера до Матисса" пройдет в прямом эфире

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Открытие выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" состоится 23 марта в прямом эфире. Экспозиция объединяет работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Винсент ван Гог, Пабло Пикассо, Анри Матисс и многих других.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. Позднее в Министерстве культуры выпустили приказ о приостановке допуска посетителей во все федеральные учреждения культуры.

"Открытие выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" состоится завтра в прямом эфире телеканала "Россия-Культура", - рассказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе музея и уточнили, что эфир запланирован на 20:05 мск. Интернет-вернисаж пройдет в рамках проекта "Открытый музей" телеканала "Культура". О выставке расскажут директор Пушкинского музея Марина Лошак, заместитель директора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков и куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея Виталий Мишин. На следующий день в это же время Илья Доронченков проведет для зрителей телеканала экскурсию по выставке.

Пять веков истории европейского рисунка

Выставка "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" охватывает пять веков истории европейского рисунка - с конца XV до середины XX века. Из графического собрания музея, насчитывающего около 27 тыс. рисунков, отобраны лучшие образцы разных национальных школ - итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и русской.

"Зрители увидят редко экспонируемые работы таких мастеров как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ренуар, ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, Шагал. Выставка дает представление о многообразии графических техник и разных манерах рисования, позволяет проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка, где отразились общие тенденции развития европейского искусства на протяжении нескольких столетий", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция организована по хронологическому принципу, выставку открывают графические работы художников ранней немецкой школы, среди которых представлены листы Дюрера и итальянских авторов Ренессанса, маньеризма и барокко. Второй раздел посвящен произведениям, созданным в XVII столетии в Голландии, Фландрии и Франции, третий - искусству рисунка XVIII века во Франции и Италии. Далее представлены самые разные явления истории рисунка XIX века в Германии, Франции и России - от романтизма до импрессионизма и символизма.