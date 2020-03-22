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Умер хореограф Николай Боярчиков

Ему было 84 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Известный хореограф, народный артист России, лауреат государственной премии России Николай Боярчиков умер в воскресенье в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амербекян.

"Николай Николаевич тяжело болел. Днем ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался", - сообщила Амербекян.

Николай Боярчиков - кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды он удостаивался высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Государственную премию России он получил за создание балетов "Ромео и Джульетта" и "Слуга двух господ".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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