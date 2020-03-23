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Фирма "Мелодия" представила альбом "Паганини и Кошкин" гитариста Артема Дервоеда

В записи квартета принимали участие артисты камерного оркестра "Виртуозы Москвы"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" в понедельник представила альбом "Паганини и Кошкин" гитариста Артема Дервоеда. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Альбом объединяет четырехчастный концерт для гитары и струнного оркестра "Мегарон" Никиты Кошкина и Большую сонату Никколо Паганини в транскрипции Кошкина для квартета", - отметили в пресс-службе.

Большая соната Никколо Паганини в оригинале написана для гитары в сопровождении скрипки. Никита Кошкин выбрал для транскрипции "паганиньевский" квартет: гитара, скрипка, альт и виолончель, пояснили в пресс-службе. В записи квартета принимали участие артисты прославленного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Алексей Лундин, Кирилл Семеновых и Даниил Шавырин.

Дервоед является лауреатом 36 престижных российских и международных конкурсов. Он также сотрудничал с Михаилом Плетневым и Российским национальным оркестром, стал первым российским артистом, которому современный китайский композитор, обладатель "Оскара" и "Грэмми" Тан Дун доверил переложение для гитары своего сочинения.

Кошкин получил известность как композитор в 1980-е годы, когда его сочинения "сломали" общепринятые представления о классической гитаре, загнанной в узкие рамки испано-цыганских традиций, отметили в пресс-службе. В своей музыке он широко применяет выразительные средства с целью вернуть гитаре облик классического инструмента, способного воздействовать на слушателя всем спектром эмоций, образов, настроений академического музыкального искусства.

Цифровой альбом Дервоеда "Паганини и Кошкин" уже поступил в продажу.

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