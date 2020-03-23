Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства для детей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присуждении премий президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Премии президента и почетное звание лауреата премии присуждены Веденяпиной Марии Александровне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека", за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы; Зиганшину Камилю Фарухшиновичу, писателю, за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы; Носыреву Леониду Викторовичу, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино, за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства".